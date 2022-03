Banii stransi la Semimaraton 2022 vor fi folositi la un centru pentru copiii vulnerabili

Semimaratonul Iasului va avea loc pe 17 aprilie. Evenimentul, ajuns la cea de-a VI-a editie, este organizat de Rotary si Salvati Copiii, cu sprijinul Primariei Iasi. Bilantul editiilor precedente arata un numar de 6.500 de alergatori si donatii in valoare de 55.000 euro - semimaratonul are o dimensiune caritabila, fondurile fiind utilizate pentru sprijinirea copiilor vulnerabili.Anul acesta, startul va fi dat in Piata Palatului, iar traseul va fi urmatorul: str. Anastasie Panu (intoarcere la ... citeste toata stirea