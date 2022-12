Barajul de la Pascani intra in linie dreapta. Ar putea fi una din putinele investitii din PNRR cu care sa se aleaga Iasul

Incepute in anii '80 si finalizate in proportie de 90 la suta, lucrarile la centrala si baraj sunt oprite din 2018. Romania vizeaza o finantare totala de 1,3 miliarde de euro pentru finalizarea unor obiective de producere a energiei electrice."Romania a inceput negocierile cu Comisia Europeana pentru sumele alocate in cadrul planului REPowerEU pentru investitii in infrastructura energetica, o extensie PNRR care se bazeaza pe trei piloni: economisirea energiei, producerea de energie curata si ... citeste toata stirea