Politistii din Dolj cerceteaza un barbat dupa ce si-a agresat fiica in varsta de doi ani, el fiind acuzat ca a prins-o de brat si a aruncat-o de pe o masa pe podea, provocandu-i astfel rani in zona capului.Reprezentantii Inspectoratului de Politie al Judetului Dolj au anuntat ca politistii din cadrul Sectiei 5 Politie Craiova au retinut, pentru 24 de ore, un barbat in varsta de 51 de ani, din Craiova, pentru savarsirea infractiunii de violenta in familie."In fapt, in cursul zilei de 28 ... citeste toata stirea