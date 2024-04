Barbat calcat pe picior de buldoexcavator, adus in stare grava la UPU Iasi

Un barbat in varsta de 40 de ani a fost adus in stare grava la Unitatea de Primire a Urgentelor din cadrul Spitalului "Sf Spiridon" din Iasi, dupa ce un buldoexcavator i-a strivit un picior.Coordonatorul Unitatii de Primire a Urgentelor din cadrul Spitalului "Sf Spiridon" din Iasi, dr Diana Cimpoesu, a declarat presei ca este posibil ca barbatul sa fie victima unui accident de munca care a avut loc in ... citește toată știrea