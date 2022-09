Barbat cazut in strada, internat in stare critica

Medicii ieseni se lupta sa salveze viata unui barbat in varsta de 36 de ani care a ajuns la spital in stare extrem de grava. Barbatul a fost gasit cazut in strada, cu mai multe marci traumatice pe corp, in stop cardio-respirator. A fost resuscitat, intubat si ventilat mecanic, fiind tratat initial in Unitatea de Primire a Urgentelor (UPU) de la Spitalul "Sf. Spiridon".Medicii au crezut la inceput ca este vorba si de o intoxicatie cu alcool toxic, pe langa o pancreatita acuta, forma moderata. ... citeste toata stirea