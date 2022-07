Barbat de 55 ani cu o boala pulmonara rara, supus unei interventii in premiera, la Iasi

Interventia in premiera a fost efectuata la Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie din Iasi. Medicii au efectuat o spalatura pulmonara totala. Un pacient in varsta de 55 de ani, diagnosticat cu o boala pulmonara rara si extrem de severa, a fost supus unei interventii in premiera la Spitalul de Pneumoftiziologie din Iasi. O echipa compusa din trei medici si doua asistente medicale au efectuat o procedura constand intr-o spalatura pulmonara totala in cazul unui pacient diagnosticat cu proteinoza ... citeste toata stirea