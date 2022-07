Un barbat in varsta de 60 de ani a fost gasit in aceasta dimineata, in Aeroportul Iasi, in stop cardio-respirator.La fata locului, la ora 5, a ajuns o ambulanta cu medic. S-au initiat manevre de resuscitare, fara succes, fiind declarat decesul. Barbatul avea cetatenie straina.COMUNICAT POLITIE:La data de 21 iulie a.c., politistii Politiei Transporturi Iasi au fost sesizati ... citeste toata stirea