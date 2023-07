Un tanar din Doroscani si-a ucis tatal cu sange rece, dupa o cearta care a degenerat intr-un adevarat masacru. Barbatul de 50 de ani a fost lovit in cap si a fost strans de gat. Lovitura fatala i-a fost aplicata in ceafa, chiar de fiul sau.Medicii sositi la fata locului au gasit victima in stare inconstienta, cu traumatism cranio-cerebral sever si in stop cardio-respirator.In ciuda eforturilor si a manevrelor de resuscitare, barbatul a fost declarat mort. Politistii au deschis un dosar ... citeste toata stirea