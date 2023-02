Barbat din Iasi, impuscat in gat

Impuscaturi in plina strada intr-un cartier din municipiul Iasi. Un barbat in varsta de 40 de ani a fost impuscat de un altul care se afla intr-o masina. Agresorul a fugit de la locul faptei si pana in acest moment nu a fost prins de catre echipajele de politie.Incidentul s-a petrecut miercuri seara, intr-un cartier iesean. Victima a povestit anchetatorilor ca il cunoaste pe agresor.Medicul SMURD UPU Iasi, Diana Cimpoiesu, a precizat ca in acest moment barbatul impuscat se afla internat la ... citeste toata stirea