Barbat gasit impuscat si cu pistolul langa el, in Parcul Copou din Iasi

Barbatul a fost gasit luni dimineata, 14 martie, in Parcul Copou din Iasi, avand un pistol langa el. Medicii sositi la fata locului nu au mai putut face nimic pentru salvarea sa. Un barbat in varsta de 25 de ani a fost gasit impuscat luni dimineata, 14 martie, in Parcul Copou din Iasi, avand un pistol langa corpul neinsufletit. Politistii efectueaza cercetari, pentru stabilirea imprejurarilor in care s-a produs incidentul. "In aceasta dimineata, in jurul orei 6.05, s-a primit apel prin 112, ... citeste toata stirea