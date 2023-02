Barbat, impuscat pe o strada din Iasi de catre un cunoscut. Agresorul, cautat de politisti

Un barbat in varsta de 40 de ani a fost impuscat pe o strada din Iasi, fiind ranit in zona spatelui, uar atacatorul este cautat de politisti.Incidentul s-a petrecut miercuri seara in cartierul iesean Alexandru cel Bun.Barbatul a fost impuscat de o persoana cu care se cunostea, acesta din urma fugind de la fata locului cu o masina."Politistii Sectiei nr. 1 Politie Iasi au fost sesizati prin apel unic de urgenta 112, despre faptul ca un barbat ar fi fost impuscat pe o strada din municipiul ... citeste toata stirea