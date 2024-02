Barbat prins baut la volan, ieri seara, pe o strada din municipiul Iasi

Un barbat a fost prins de politistii ieseni, ieri seara, in timp ce conducea un autoturism in municipiul Iasi sub influenta bauturilor alcoolice. Din aceasta cauza soferul s-a ales cu dosar de urmarire penala."In seara zilei de 10.02.2024, ora 18:30, politistii Biroului Rutier Iasi au procedat la oprirea in trafic a unui autoturism care circula pe str. Dudescu din municipiul Iasi. La volanul autoturismului a fost identificat ... citește toată știrea