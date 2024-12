Barbat prins in timp ce atingea o femeie in zonele intime, intr-o statie de tramvai

Un barbat din Iasi este cercetat pentru agresiune sexuala, dupa ce pe retelele de socializare au aparut imagini in care este surprins in timp ce atinge o femeie in zonele intime, inainte ca aceasta sa urce intr-un tramvai. Barbatul este angajat al firmei locale de salubritate.Incidentul s-a petrecut in statia Piata Unirii din centrul municipiului Iasi, iar barbatul surprins in imagini este imbracat intr-o salopeta a societatii locale de salubritate.Pe imagini se poate vedea cum barbatul sta ... citește toată știrea