Barbat recent eliberat din inchisoare, retinut in Iasi pentru trafic de heroina

Un barbat a fost retinut pentru trafic de heroina, el fiind recent eliberat din penitenciar, au anuntat, sambata, procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism - Serviciul Teritorial Iasi.Prins vineri, barbatul este cercetat sub aspectul savarsirii infractiunii de trafic de droguri de mare risc."Acesta a fost prins in flagrant in timp ce detinea si transporta, ascunsa in imbracaminte, cantitatea de aproximativ 7 grame heroina destinata ... citește toată știrea