Barbatii care sunt suspecti de infectie cu antrax dupa ce au lucrat in gospodaria unui barbat din Movileni sunt in continuare internati, insa sunt in stare buna, conform medicilor care ii trateaza. Reprezentantii Spitalului de Boli Infectioase, unde acestia se afla internati, spun ca au fost recoltate probe si trimise la Bucuresti pentru confirmarea diagnosticului."Pacientii internati si tratati pentru suspiciunea de antrax cutanat prezinta o evolutie favorabila. Probele lucrate au ... citeste toata stirea