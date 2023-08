Marcel Ilie Serbuc, acuzat de uciderea fiicei de 12 ani a concubinei sale, urmeaza sa fie adus marti in tara din Olanda, dupa ce un tribunal din Amsterdam a dispus predarea acestuia autoritatilor romane.Barbatul ar urma sa fie adus marti dupa-amiaza.Barbatul suspectat ca a ucis-o pe fiica de 12 ani a concubinei sale, cadavrul copilei fiind gasit in lada canapelei intr-un apartament din Sectorul 4 al Capitalei, a fost prins in Regatul Tarilor de Jos, dupa ... citeste toata stirea