Barbatul de 34 de ani lovit de o piatra in Cheile Bicazului este din Iasi

Un barbat a fost ranit, miercuri, fiind transportat la spital, dupa ce a fost lovit de o bucata de stanca in Cheile Bicazului, au informat ISU si IPJ Neamt. Potrivit IPJ Neamt, este vorba de un barbat de 34 de ani, din judetul Iasi (Valea Lupului), care se afla impreuna cu mai multe persoane in zona turistica Bicaz-Chei, moment in care a fost accidentat de o bucata de stanca desprinsa din versantul muntos.UPDATE:Conform surselor tvmneamt, starea barbatului (F.C. Liviu- 34 de ani) este extrem ... citeste toata stirea