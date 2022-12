Barbatul de 61 de ani grav ranit in explozia de la Suceava a ajuns la Spitalul Sf. Spiridon din Iasi

Barbatul in varsta de 61 de ani care a fost ranit in urma exploziei de la Suceava a ajuns la Spitalul Sf. Spiridon din Iasi. "Barbatul are arsuri pe 90% din suprafata corporala, in urma exploziei cu flacara deschisa. A fost adus de ambulanta, intubat, in stare grava, a fost internat direct in ATI - Clinica de Chirurgie Plastica", a precizat prof. dr. Diana Cimpoesu, medic-sef UPU-SMURD.Reamintim ca trei persoane au fost ranite luni dimineata in urma exploziei produse intr-un bloc din ... citeste toata stirea