Angajatul de la Citadin care a fost ranit grav in accidentul de saptamana trecuta din Pacurari a fost transferat joi dimineata cu elicopterul la Spitalul Floreasca din Bucuresti.Barbatul in varsta de 43 de ani se afla internat la Terapie Intensiva la Spitalul "Sf. Spiridon" de o saptamana. A trecut printr-o splenectomie (n. red. indepartarea chirurgicala a splinei) si urma sa mai treaca printr-o operatie la mana. "Barbatul are o ... citeste toata stirea