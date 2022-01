La data de 12 ianuarie a.c., in urma aparitiei in mediul online a unor imagini video cu privire la agresarea unui minor, politistii Sectiei nr. 8 Politie Rurala Letcani s-au sesizat din oficiu cu privire la acest caz si au intocmit dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunilor de rele tratamente aplicate minorului si violenta in familie.In baza probatoriului administrat ... citeste toata stirea