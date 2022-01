Barbatul din Rediu care si-a lovit cu pumnul copilul cu dizabilitati a fost bagat dupa gratii

In urma aparitiei in mediul online, pe unele grupuri de Facebook, a unor imagini video cu privire la agresarea unui minor de catre tatal sau, in 12 ianuarie, politistii Sectiei nr. 8 Politie Rurala Letcani s-au sesizat din oficiu cu privire la acest caz si au intocmit dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunilor de rele tratamente aplicate minorului si violenta in familie, iar agresorul a fost retinut.Potrivit imaginilor, aparent plecand de la o joaca, tatal ajunge sa-si loveasca cu ... citeste toata stirea