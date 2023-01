Barbatul suspectat ca a servit prajituri cu stupefiante la o petrecere, arestat preventiv

Barbatul care este suspectat ca a adus prajituri cu marijuana la o petrecere organizata in urma cu doua weekenduri la un hotel din Ramnicu Valcea a fost arestat preventiv, pentru 21 de zile. Decizia este definitiva si contrazice solutia pronuntata initial de Tribunalul Valcea, care dispusese in cazul suspectului arestul la domiciliu.Magistratii Curtii de Apel Pitesti au admis, marti, contestatia inaintata de DIICOT la decizia Tribunalului Valcea de a dispune arestul la domiciliu in cazul ... citeste toata stirea