"Bardo", regizat de Alejandro G. Inarritu, disponibil de vineri pe Netflix

Filmul "Bardo, False Chronicle of a Handful of Truths", de Alejandro G. Inarritu, regizor care a castigat cinci premii Oscar, este disponibil de vineri pe Netflix."Bardo" este povestea captivanta, spectaculoasa si uluitoare din punct de vedere vizual a experientei intime si emotionante a lui Silverio, un renumit jurnalist si documentarist mexican care traieste in Los Angeles. Dupa ce primeste un prestigios premiu international, Silverio se vede nevoit sa se intoarca in tara sa natala, fara sa ... citeste toata stirea