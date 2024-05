Bata si ranga au invins toporul si farfuriile aruncante

Vaduva Corina L. si Stefan V. sunt consateni in satul Docaneasa, judetul Vaslui, chiar locuiesc in aceeasi curte, loc in care Corina isi ridicase un magazin cu terasa. Din acel moment, intre ei au inceput sicanarile reciproce. Stefan si facut si el terasa. Certurile dintre cele doua familii s-au tot intetit si au atins punctul culminant in seara de 17.11.2022...Corina a mers la alt magazin din localitate. Si acesta ii apartine. Acolo, Stefan chefuia de zor cu mai multi amici. S-au luat la ... citește toată știrea