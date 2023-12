Cinci eleve din clasele a VI-a, a VII-a si a VIII-a de la Scoala Gimnaziala Pausesti, structura a Scolii Gimnaziale Dumesti, au fost identificate ca fiind implicate intr-un incident violent petrecut in afara spatiului scolar, pe 28 noiembrie, in satul Pausesti din comuna Dumesti.Neintelegerile au escaladat intr-o confruntare fizica, iar un baiat de clasa a IV-a, fratele uneia dintre eleve, a intervenit pentru a-si apara sora."Ziarul de Iasi" a luat legatura cu directoarea scolii, Ana ... citeste toata stirea