Bataia in care au fost implicati doi politisti locali si un asistent medical a fost surprinsa si din alt unghi (VIDEO)

Bataia de zilele trecute dintre cei doi politisti locali si asistentul medical a fost surprinsa si din alt unghi. Barbatul care a provocat scandalul in fata sediului de permise si pasapoarte, de pe bulevardul Primaverii, a fost trimis de catre judecatori dupa gratii pentru o perioada de 30 de zile."Admite propunerea de arestare preventiva formulata de Parchetul de pe langa Judecatoria Iasi in dosarul de urmarire penala nr. 5186/P/2022, in ceea ce il priveste pe inculpatul ROSCA ADRIAN IULIAN ... citeste toata stirea