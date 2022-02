Bataia nu e rupta din Rai. Copil in coma, dupa ce a fost batut de catre parinti

Un copilas de numai 2 ani si jumatate se zbate intre viata si moarte la Spitalul de Copii. El se afla in coma profunda dupa ce a fost batut in repetate randuri de parinti. Mama copilului are 20 de ani, concubinul doar 17, iar copilul provine dintr-o relatie anterioara. Ambii tineri s-au ales cu dosar penal si au fost arestati preventiv pentru vatamare corporala si rele tratamente aplicate minorului.Mama copilului, o femeie de 20 de ani, din judetul Bacau, si concubinul ei, un tanar de 17 ani, ... citeste toata stirea