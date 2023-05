Politistii Sectiei nr. 6 Politie Iasi au identificat si retinut un tanar, de 21 ani, banuit de comiterea infractiunii de lovire sau alte violente, fapta ce ar fi avut loc intr-un autobuz care se deplasa pe raza municipiului Iasi.Din cercetari a rezultat faptul ca, la data de 10 mai, acesta ar fi agresat un tanar, in urma unui conflict spontan ce a avut loc in respectivul mijloc de transport in comun.Cercetarile continua sub aspectul savarsirii infractiunilor de lovire sau alte violente, ... citeste toata stirea