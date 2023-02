Bataie crunta, de la peste. Trei tineri cu o barca au talharit un pescar care era pe malul iazului

Un satean din Gropnita a fost jefuit de pestele prins cu crasnicul. Talharii, iesiti pe iaz la braconaj, s-au gandit sa-si completeze recolta cu ce mai prinsesera altii. Povestea s-a incheiat in fata magistratilor Judecatoriei Harlau, care au aplicat doar pedepse cu suspendare.Gheorghe C., din Bulbucani, are o gradina situata la aproximativ 300 de metri de casa, gradina invecinata cu un iaz. Cum iazul se mai revarsa uneori, inundand si gradinile oamenilor, paznicul permitea vecinilor, in ... citeste toata stirea