Bataie crunta intr-o benzinarie din judet, in camp, la miezul noptii, intre doi necunoscuti. Prezenta unor fete a pus gaz pe foc

Un vasluian s-a ales cu o sentinta usturatoare in urma bataii administrate altuia, in judetul Iasi. In locul unei condamnari cu suspendare, decizie comuna in astfel de situatii, magistratii Judecatoriei Raducaneni au preferat aplicarea unei amenzi penale serioase. Ideea a fost apreciata de instanta superioara, care a mentinut-o.In seara zilei de 23 august 2020, aproape de miezul noptii, A.V.A., din comuna Botesti-Vaslui, a venit la Coropceni, in Iasi, pentru a se intalni cu cativa prieteni, ... citește toată știrea