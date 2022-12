Bataie de joc la numai 20 de kilometri de centrul Iasului! Locuitorii unui sat din comuna Rediu traiesc ca in Evul Mediu: "Vin doar la voturi: Buna ziua! Ne votati si pe noi?"

La 20 kilometri distanta de Iasi, in satul Tautesti, din comuna Rediu asfaltul este un lux. O comunitate de aproximativ 50 de familii este nevoita sa parcurga zilnic cate o ora si jumatate pe jos pentru a putea ajunge la cea mai apropiata statie de autobuz. Oamenii au incercat in nenumarate randuri sa poarte un dialog cu autoritatile sa astfalteze drumul din sat dar fara succes. Astfel, ei circula in noroi, chiar daca este vara sau iarna.Dincolo de zonele rezidentiale din comuna Rediu, la ... citeste toata stirea