Bataie in centrul Iasului, intre mai multi tineri. Doi au fost injunghiati

Vineri noapte spre sambata, trei tineri ar fi atacat cu cutite alti doi, in interiorul unui imobil din zona Cub. Nu se stie care ar fi fost motivul altercatiei, insa iubita unuia dintre cei injunghiati a sunat la 112."In urma unei altercatii care a avut loc in zona bulevardul Stefan cel Mare din Iasi, au rezultat doua victime cu plagi injunghiate. Este vorba despre un tanar in varsta 22 ani, care prezenta o plaga abdominala in hipocondru drept. ESn momentul preluarii era stabil hemodinamic. A ... citeste toata stirea