Bataie la Puscarie. Un detinut orb a fost atacat de un condamnat pentru tentativa de omor

Magistratii Judecatoriei iesene au fost chemati sa solutioneze conflictul dintre doi detinuti ai Penitenciarului. Unul dintre ei fusese agresat de celalalt, cazul transformandu-se intr-un dosar penal.Silviu Motoc si Gabi M. erau detinuti in celule invecinate, primul ispasind o condamnare pentru tentativa la omor, iar celalalt, pentru trafic de persoane. Gabi M. a reclamat faptul ca in dupa-amiaza de 2 septembrie 2017, pe cand se afla in celula sa, fusese atacat de Motoc, care venise din ... citeste toata stirea