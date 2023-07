Furios ca a fost lasat pe dinafara la stabilirea zilelor libere, un angajat al Spitalului "Sf. Spiridon" a sarit sa-si bata un coleg cu scaunul aflat la indemana. Batausul a scapat cu o simpla amenda penala, dar a fost obligat sa plateasca si consultatia victimei, desfasurata chiar in spital.Acum pensionar, Ioan Voinescu era in urma cu cinci ani angajat in cadrul Serviciului de Intretinere al spitalului "Sf. Spiridon". In dimineata zilei de 21 mai 2018, Voinescu se afla in vestiarul ... citeste toata stirea