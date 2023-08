O cearta in trafic intre doi soferi s-a finalizat cu o bataie sora cu moartea. Ajunsi in fata judecatorilor, agresorii au scapat ieftin, cu simple amenzi penale. Curtea de Apel va da insa ultima sentinta.Incidentul s-a petrecut in seara zilei de 14 mai 2019, pe cand D.I.R. se afla la volanul unei Dacii, pe soseaua Nicolina. Intre acesta si soferul unui Seat rosu, Ovidiu Pelin, a avut loc o neintelegere. In cursul scurtei dispute din mers, Pelin a ridicat pumnul spre soferul Daciei, ... citeste toata stirea