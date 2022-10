Batalia IT-istilor - cum sta Iasul fata de Bucuresti, Cluj si Timisoara: numar, firme si bani

Iasul este al treilea mare centru IT din Romania, dupa numarul angajatilor care lucreaza in acest domeniu, al patrulea, dupa cifra de afaceri si profit, si al cincilea, dupa numarul de firme. Analiza pietei IT din Romania este un demers dificil, pentru ca institutiile statului ofera date diferite si nu pare sa existe o institutie care sa faca un recensamant al tuturor angajatilor care lucreaza in domeniul tehnologiei informatiilor. Cati IT-isti sunt in Iasi?Pare o intrebare simpla, insa ... citeste toata stirea