Curtea de Apel Iasi, chemata sa se pronunte in batalia polono-turca pentru tramvaiele care ar urma sa fie achizitionate de municipalitatea ieseana, a respins definitiv cererea polonezilor de a invalida oferta turcilor. Primaria Iasi primeste astfel unda verde pentru analiza dosarelor depuse de cei doi ofertanti in urma anuntului de achizitie publica a 18 tramvaie noi, si are termen pana la 14 noiembrie sa anunte castigatorul licitatiei.Daca ar fi fost acceptata cererea producatorului polonez