Batausul din Copou a fost achitat. N-are discernamant, nu poate fi condamnat

Nelutu J. are aproape 50 de ani, nicio alta ocupatie in afara de stricat mandibule si de furat de prin supermarketuri. Face toate astea cu maxima nonsalanta, stie ca nu i se poate intampla nimic, are acte de nebun, e lipsit de discernamant, nu poate fi condamnat.Acum, tocmai si-a adaugat in C.V. inca o sentinta de achitare, desi a comis talharia in plina zi, in jurul orei 15.00, in fata la Super Copou. L-a rupt cu bataia pe un barbat inofensiv, legistii au estimat aproximativ 40 de pumni si ... citește toată știrea