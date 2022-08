Batausul pensionat pe caz de boala a obtinut reesalonarea amenzii penale

Ieseanul Constantin Sandulache (53 de ani) este pensionat pe caz de boala, suferind fiind de mai multe afectiuni cronice. Asta nu l-a impiedicat ca, in urma cu doi ani, sa fie protagonistul unui scandal in barul sotiei. Deranjat de un client pe nume Costel D., pensionarul a reactionat violent. Mai intai a spart un pahar de teasta celui ce il enervase, apoi i-a dat doi pumni, invinetindu-i ochiul drept. Victima a facut plangere penala, iar batausul bolnav a fost trimis in judecata pentru lovire ... citeste toata stirea