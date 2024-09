Batuta cu pietre, cu hainele puse pe foc, sotia l-a iertat in cele din urma

Alaltaieri trebuia sa se judece dosarul prin care Elena C. din Garbesti solicitase emiterea unui ordin de protectie si evacuarea sootului Constantin din locuinta comuna pentru o perioada de 12 luni. Asta deoarece, in urma cu o luna, aflat in stare de ebrietate si cuprins subit de o criza de gelozie, barbatul a actionat cu o violenta de om primitiv. Fara a-i pasa ca de fata se aflau cei trei copii minori ai cuplului, Constantin si-a batut sotia cu pietre, a dezbracat-o de haine si a alungat-o ... citește toată știrea