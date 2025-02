Baut, fara permis si cu mopedul neinmatriculat, un iesean a primit doar condamnare cu amanare

Doar trei sute de metri de condus mopedul pe un drum comunal a fost suficient ca Valentin P. din Probota sa se aleaga cu dosar penal, fiind inculpat pentru savarsirea infractiunilor de conducere fara permis, conducere sub influenta alcoolului si punerea in circulatie a unui vehicul neinmatriculat. Totul s-a intamplat in dimineata de 10 iulie 2021, o zi nefasta pentru Valentin. Omul se dusese la o pomenire, la cimitirul din sat. Din comoditate, s-a deplasat cu mopedul, desi acesta nu era inca ... citește toată știrea