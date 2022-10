Baza hipica de 23 de milioane de lei, unica in tara, inaugurata ieri la Universitatea de Stiintele Vietii

Universitatea de Stiintele Vietii "Ion Ionescu de la Brad" din Iasi (USV) a taiat oficial panglica la una dintre cele mai moderne baze hipice din Romania, la care se desfasoara lucrari inca din 2008. Acestea au fost sistate in 2012, reluate apoi in 2020 si finalizate acum, cand inca se mai lucreaza la ultimele detalii pentru a face receptia finala a spatiilor principale."Este o baza pentru instruirea studentilor pentru tehnologia de crestere a cabalinelor. Este o investitie importanta si am ... citeste toata stirea