In locul in care trebuia sa vedem bazinul lung de 50 de metri si cu opt culoare se vad acum doar munti de gunoaie si deseuri din constructii. O investitie uriasa de care s-a ales praful: bazinul olimpic de inot din Iasi zace neterminat dupa 30 de ani de promisiuni.Investitia demarata la un an dupa Revolutie s-a inecat printre hartii, fara ca cineva sa-i gaseasca un colac de salvare. Bazinul de inot urma sa faca parte dintr-un complex modern situat pe un teren de aproape cinci hectare din ... citeste toata stirea