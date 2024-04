BCU Iasi: Stagiu de formare profesionala in Oslo si activitati de mentorat pentru angajati

In luna aprilie, Biblioteca Centrala Universitara "Mihai Eminescu" (BCU Iasi) si Asociatia Ready to Open Intercultural Spaces (ROIS) au derulat activitati cu profil international prevazute in calendarul proiectului "Restaurare si reabilitare a cladirii monument istoric Biblioteca Centrala Universitara Mihai Eminescu", finantat in cadrul Schemei de ajutor de stat pentru restaurarea si revitalizarea monumentelor istorice, Programul RO-CULTURA, prin Mecanismul Financiar SEE 2014-2021.In perioada ... citește toată știrea