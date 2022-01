Beat si cu permisul suspendat, conducea linistit prin municipiul Iasi

Un iesean a fost bagat dupa gratii, el fiind depistat beat crita la volanul unui autoturism. Acesta avea si permisul suspendat."La data de 22 ianuarie politistii din cadrul Sectiei 3 Politie Iasi au depistat un barbat de 32 de ani, in timp ce conducea un autoturism, pe raza municipiului Iasi, fiind sub influenta alcoolului. In urma testarii barbatului cu aparatul alcooltest, a rezultat o valoare de 0,80 mg/l alcool pur in aerul expirat, acesta fiind condus la o unitate medicala, unde i-au ... citeste toata stirea