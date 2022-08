Beat si fara permis, un tanar iesean a intrat cu ATV-ul in gard. Doua victime la spital

Politistii din cadrul Politiei Orasului Harlau efectueaza cercetari in cadrul unui dosar penal intocmit sub aspectul savarsirii infractiunilor de vatamare corporala din culpa, conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante, conducerea unui vehicul fara permis de conducere si punerea in circulatie sau conducerea unui vehicul neinmatriculat.Din investigatiile efectuate pana in prezent, s-a constatat faptul in seara zilei de 21 august a.c., un tanar de 21 de ani ar fi ... citeste toata stirea