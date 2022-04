Beatrice Rancea pierde o prima batalie cu o miza de 45.000 de lei

Beatrice Rancea este la un pas de a plati amenda aplicata de Curtea de Conturi Bucuresti pentru neregulile descoperite in vistieria institutiei, pe perioada in care aceasta a condus-o. Recent, Tribunalul Bucuresti a decis condamnarea lui Beatrice Rancea la plata a aproximativ 45.000 de lei fata de Opera Nationala Bucuresti.Beatrice Rancea mai are o singura cale de atac in justitie. Dar aceasta nu este suma intreaga pe care ONB o pretinde de la Beatrice Rancea. Reprezentantii ONB cer peste 150. ... citeste toata stirea