Bebelus de 10 luni in stare critica, dupa un accident grav. Adus cu elicopterul SMURD la Iasi

Impact devastator pe o sosea din Botosani! Un bebelus de 10 luni este in stare critica dupa ce soferita masinii in care se afla a pierdut controlul volanului si s-a izbit de un copac.Copilul a fost preluat de un elicopter SMURD, care l-a dus la spitalul pediatric "Sfanta Maria", din Iasi. Medicii sunt rezervati in privinta sanselor de supravietuire ale micutului care a suferit rani extrem de grave la cap.La spital a ajuns si soferita de 25 de ani, cat si celalalt pasager, in varsta de 18 ... citeste toata stirea