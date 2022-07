Bebelusii de la Falticeni, la terapie intensiva

Starea sugarului adus de la Falticeni la Spitalul pentru Copii, dupa ce a fost confirmat pozitiv la COVID-19, este in continuare critica. Medicii spera ca bebelusul sa se insanatoseasca.In acest moment, in Spitalul Clinic pentru Copii "Sf. Maria" din Iasi sunt 12 copii pozitivi. Unul este internat in sectia de terapie intensiva. La ATI este internat si sora geamana a fetitei de o luna si 17 zile, fiind contact direct. Din fericire, testul PCR al acestui copil este negativ. Fiind contact ... citeste toata stirea