Beizadeaua fostului sef al Inspectoratului in Constructii Iasi isi face vila ilegala pe un versant. Doua nivele, construite fara acte

Restaurante construite ilegal, autorizatii in fals sau vile ridicate fara autorizatie de constructie sunt doar cateva din abaterile de la lege ale familiei lui Valerica Andronache, fostul sef al Inspectoratului de Stat in Constructii (ISC) Iasi. Anul acesta, fiul fostului sef al ISC, a inceput construirea unei vile intr-un fundac palmat, situat la cateva sute de metri de centrul Iasului, fara a detine autorizatie de construire. Vila are ridicata deja structura de rezistenta si planseurile. ... citeste toata stirea